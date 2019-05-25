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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИЗНАН ЛУЧШИМ СРЕДИ ДОЧЕРНИХ БАНКОВ ГРУППЫ ВТБ В СТРАНАХ СНГ И ГРУЗИИ
13:03 27.05.2019

По итогам работы в 2018 году розничный бизнес ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) признан лучшим среди дочерних банков группы ВТБ в странах СНГ и Грузии. Награждение состоялось 17 мая в рамках заседании координационной комиссии по розничному бизнесу при Управляющем комитете Группы ВТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сравнительная оценка результатов деятельности розничного бизнеса банков группы проводилась по 10 параметрам (рост активной клиентской базы, продуктивность продаж, работа колл-центра и пр.). Как и в минувшем году, банк ВТБ (Беларусь) в пяти номинациях занял первое место, в двух – второе.

«Нам особенно приятно, что мы удостоились такой высокой оценки второй год подряд, и все же главным критерием и мерилом проделанной работы для нас является востребованность продуктов и услуг банка ВТБ (Беларусь). Мы благодарим наших клиентов и партнеров за оказанное доверие и сотрудничество», – отметила директор департамента розничного бизнеса банка ВТБ (Беларусь) Ольга Атапович.
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