Наблюдательный совет ОАО «АСБ Беларусбанк» рассмотрел итоги работы банка и ход реализации Стратегии развития финансового учреждения за январь-март 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на состоявшемся 17 мая заседании Наблюдательный совет одобрил отчет о корпоративной социальной ответственности за 2018 год, заслушал отчет об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи физическим и юридическим лицам в I квартале 2019 года. Рассмотрены вопросы новых форм обучения топ-менеджмента банка.

Кроме того, Наблюдательный совет утвердил изменения в эмиссионные документы облигаций банка, дополнения к локальным нормативным правовым актам и изменения в состав управленческой отчетности о деятельности банка.