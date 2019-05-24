|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.05.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛАРУСБАНКА РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ НОВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА БАНКА
11:19 27.05.2019
Наблюдательный совет ОАО «АСБ Беларусбанк» рассмотрел итоги работы банка и ход реализации Стратегии развития финансового учреждения за январь-март 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на состоявшемся 17 мая заседании Наблюдательный совет одобрил отчет о корпоративной социальной ответственности за 2018 год, заслушал отчет об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи физическим и юридическим лицам в I квартале 2019 года. Рассмотрены вопросы новых форм обучения топ-менеджмента банка.
Кроме того, Наблюдательный совет утвердил изменения в эмиссионные документы облигаций банка, дополнения к локальным нормативным правовым актам и изменения в состав управленческой отчетности о деятельности банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 24.05.2019
Курсы в банках
на 27.05.2019
Конвертация в банках
на 27.05.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте