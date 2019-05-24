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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
10:13 27.05.2019
ЗАО «РРБ-Банк» с 27 мая повышает ставку по вновь привлекаемым средствам физических лиц во вклад в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, ставка по вкладу «Национальный» составит 7,91% годовых.
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