БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

10:13 27.05.2019 ЗАО «РРБ-Банк» с 27 мая повышает ставку по вновь привлекаемым средствам физических лиц во вклад в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, ставка по вкладу «Национальный» составит 7,91% годовых.