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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ СНИЖАЮТ ТАРИФЫ ЗА РАЗМЕН И ЗАМЕНУ ИНВАЛЮТЫ
16:34 24.05.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 24 мая снижает размер платы (вознаграждения) по операциям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснулось следующих операций:
«Размен наличной иностранной валюты» - тариф снижен в 2-а раза и составил 1,5% от суммы иностранной валюты, минимум 1 доллар США (ранее 3%);
«Замена изношенных, но сохранивших признаки платежности денежных знаков, подлинность которых не вызывает сомнения» - размер платы установлен на уровне 2% от суммы иностранной валюты, минимум 1 доллар США (ранее 3%).
Плата по вышеуказанным операциям взимается в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Беларуси на день совершения операции.
Операции по размену и замене наличной иностранной валюты осуществляются во всех региональных подразделениях Белагропромбанка.
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