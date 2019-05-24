ОАО «Белагропромбанк» с 24 мая снижает размер платы (вознаграждения) по операциям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это коснулось следующих операций:

«Размен наличной иностранной валюты» - тариф снижен в 2-а раза и составил 1,5% от суммы иностранной валюты, минимум 1 доллар США (ранее 3%);

«Замена изношенных, но сохранивших признаки платежности денежных знаков, подлинность которых не вызывает сомнения» - размер платы установлен на уровне 2% от суммы иностранной валюты, минимум 1 доллар США (ранее 3%).

Плата по вышеуказанным операциям взимается в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Беларуси на день совершения операции.

Операции по размену и замене наличной иностранной валюты осуществляются во всех региональных подразделениях Белагропромбанка.