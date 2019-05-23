ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) отменяет комиссию за спящие счета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в декабре прошлого года Альфа-Банк уведомил клиентов о введении комиссии за счета, по которым в течение 12 месяцев не было операций и остаток не превышает определенного размера (т.н. «спящие счета»). Позже банк переносил ее внедрение.

При этом по-прежнему Альфа-Банк ставит одной из приоритетных задач по добавлению в InSync возможности самостоятельного закрытия счетов (включая счета, к которым были оформлены карты, и счета, которые были открыты в отделениях). Сделать это планируется в 2019 году.