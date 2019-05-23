С целью расширения круга потенциальных участников программы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ОАО «Агролизинг» подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ОАО «Агролизинг» - универсальная лизинговая компания, предоставляющая услуги лизинга для физических лиц и финансового лизинга широкому кругу предприятий всех отраслей экономики. ОАО «Агролизинг» осуществляет свою деятельность с 2006 года, является дочерним предприятием ОАО «Белагропромбанк» и входит в состав банковского холдинга ОАО «Белагропромбанк».

Таким образом, малый бизнес имеет возможность получить финансирование не только напрямую в банках-партнерах, но и через лизинговые организации Беларуси, в частности через ОАО «Агролизинг».

Вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в Беларуси постоянно находятся в фокусе внимания ОАО «Банк развития Республики Беларусь». На решение данной задачи ориентирована собственная программа расширения доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, реализуемая банком уже более 4 лет. Инструментами поддержки выступают предоставление кредитов и финансовая аренда (лизинг), которые могут использоваться для реализации проектов на различных стадиях развития бизнеса.

Финансовая поддержка субъектов МСП возможна практически на всей территории Беларуси благодаря разветвленной филиальной сети банков-партнеров, а также каналам предоставления услуг лизинговыми организациями.