ЗАО «МТБанк» вносит изменения в раздел IV Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 июня для карточек Hello, world! плата за доступ в бизнес-залы Lounge Key будет установлена в новом размере (п. 84.48 Перечня вознаграждений) – 68 руб. за второе и последующие посещения.

Обновленная редакция Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами с учетом указанных и иных изменений будет доступна на сайте www.mtbank.by с 01.06.2019.

По акции клиенты по-прежнему могут получить 2 бесплатных посещения в календарный год бизнес-залов LoungeKey в аэропортах по всему миру с картой Hello, world.