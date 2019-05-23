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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ
09:59 24.05.2019
ЗАО «МТБанк» вносит изменения в раздел IV Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 июня для карточек Hello, world! плата за доступ в бизнес-залы Lounge Key будет установлена в новом размере (п. 84.48 Перечня вознаграждений) – 68 руб. за второе и последующие посещения.
Обновленная редакция Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами с учетом указанных и иных изменений будет доступна на сайте www.mtbank.by с 01.06.2019.
По акции клиенты по-прежнему могут получить 2 бесплатных посещения в календарный год бизнес-залов LoungeKey в аэропортах по всему миру с картой Hello, world.
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