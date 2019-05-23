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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ DATA INTEGRITY AWARD 2018 ОТ MASTERCARD
17:35 23.05.2019

ОАО «Белинвестбанк» вошло в 5% участников в своем регионе с самым высоким показателем соответствия стандартам качества при проведении операций по карточкам. Награда от международной платежной системы Mastercard присвоена банку по результатам 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Белинвестбанк впервые становится обладателем награды Data Integrity Award. По результатам прошлого года специалистами компании Mastercard отмечено высокое качество работы банка в области проведения расчетов, хранения и передачи данных по операциям с использованием банковских платежных карточек.

«Награда Data Integrity Award 2018 отражает усилия сотрудников Белинвестбанка по совершенствованию работы в области проведения с операций с использованием карточек. Она подтверждает, что банк обеспечивает высокую скорость обработки операций, низкий процент отказов и, что самое важное – безопасность данных наших клиентов. Команда Белинвестбанка намерена и в дальнейшем обеспечивать высокие стандарты работы в области проведения карточных операций», – отметил заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Сокирко.

Компания Mastercard уделяет большое внимание контролю за корректностью и целостностью данных по операциям, которые проходят через ее сеть, обеспечивая детальный мониторинг их соответствия установленным требованиям в области обработки операций.
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