БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСЫ ДБО БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) БУДУТ НЕДОСТУПНЫ С ВЕЧЕРА 26 МАЯ ДО УТРА 27 МАЯ

16:47 23.05.2019 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) проведет с 21.00 26 мая до 9.00 27 мая регламентные работы в банке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои (недоступность) подсистем «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» (включая мобильные приложения) для юридических и физических лиц.