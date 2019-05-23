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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСИ) РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПУСКА ПРЕМИАЛЬНЫХ КАРТОЧЕК VISA INFINITE
16:06 23.05.2019

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 3 июня предоставляет физическим лицам возможность выпуска карточки Visa Infinite (в BYN, USD, EUR или RUB) в любом офисе банка по всей территории Беларуси по тарифному плану «Привилегия Лайт».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, этот премиальный платежный инструмент дает владельцам исключительные привилегии и дополнительные возможности, включающие набор сервисов высшего уровня (Lounge Key, Консьерж 24/7, полное страхование во время путешествий, защита покупок и продленная гарантия, проход в Национальном аэропорту Минск на приоритетной основе, медицинская и информационная поддержка, грандиозные скидки и множество приятных сюрпризов).

Также карточка Visa Infinite, предоставляемая банком, позволяет без комиссии снимать наличные в банкоматах по всему миру, бесплатно выпустить дополнительную карточку Visa Gold, пользоваться бесплатно услугами «SMS-информирование», «Интернет-банк»/»М-банкинг» и т.п.

За сервисное обслуживание счета устанавливается годовая плата (400 BYN), которая не взимается в случае выполнения установленного объема безналичных операций оплаты товаров и услуг с использованием карточки (30000 BYN, 15000 USD/EUR или 1 млн RUB), отраженных по счету в течение каждых 12 месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем открытия счета, включая месяц начисления платы.
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