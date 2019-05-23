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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) С 29 МАЯ ИЗМЕНЯЕТ СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ В БАНКОМАТЕ
13:54 23.05.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 29 мая изменяет суточный лимит на снятие наличных с любых карточек Альфа-Банка в BYN для физических лиц в банкоматах белорусских банков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, суточный лимит составит 5000 BYN на одну карту в эквиваленте.
Снять бóльшую сумму со счета можно через кассу отделений, предварительно заказав по телефону 198 либо в онлайн-чате.
Лимит не действует: за пределами Беларуси; на снятия по карте в кассах любых банков; на снятия со счета в кассах любых банков
«Статистика свидетельствует о том, что только 1% клиентов снимает в течение суток сумму, превышающую 5000 рублей в банкоматах Альфа-Банка. Нововведение позволит более точно прогнозировать загрузку и обеспечивать ATM необходимым объемом средств, чтобы каждый клиент мог в любой момент снять деньги», – пояснили в банке.
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