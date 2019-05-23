БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЮТСЯ ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ

12:42 23.05.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 июня вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты отменяется взимание ежемесячной платы за обслуживание карточки Mastercard World «Дива» за второй и третий годы в случае, если отсутствуют расходные операции с использованием указанной карточки либо ее реквизитов, отраженные по счету в течение отчетного месяца.