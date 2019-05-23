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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЮТСЯ ТАРИФЫ НА ОПЕРАЦИИ И УСЛУГИ
12:42 23.05.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 июня вносит изменения в Тарифы на выполнение операций и оказание услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты отменяется взимание ежемесячной платы за обслуживание карточки Mastercard World «Дива» за второй и третий годы в случае, если отсутствуют расходные операции с использованием указанной карточки либо ее реквизитов, отраженные по счету в течение отчетного месяца.
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