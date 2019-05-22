БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК С 23 МАЯ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

11:34 23.05.2019 ЗАО «Цептер Банк» с 23 мая изменяет процентные ставки по вкладам для физических лиц в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по вкладу «Цептер Соната» составит 3,5% годовых (минимальная сумма первоначального взноса 50 USD).