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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК С 23 МАЯ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
11:34 23.05.2019
ЗАО «Цептер Банк» с 23 мая изменяет процентные ставки по вкладам для физических лиц в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по вкладу «Цептер Соната» составит 3,5% годовых (минимальная сумма первоначального взноса 50 USD).
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