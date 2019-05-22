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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БТА БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ РУБЛЕВЫЙ ВКЛАД С ЕЖЕДНЕВНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИЕЙ
10:05 23.05.2019

ЗАО «БТА Банк» запускает новый безотзывный вклад для физических лиц «Эвридэй» в белорусских рублях с ежедневной капитализацией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, условия вклада: минимальная сумма – 1000 BYN; срок – 16 месяцев (пополнение возможно в течение первых 4 месяцев); фиксированная ставка – 12,94%; периодичность начисления процентов – ежедневно.
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