БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСЫ ДБО АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) БУДУТ НЕДОСТУПНЫ В НОЧЬ С 25 НА 26 МАЯ

15:44 22.05.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) проведет технологические работы с 23.00 25 мая до 6.00 26 мая. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, будут недоступны сервисы: для физических лиц: «Альфа-Клик» и InSync (включая платежи ЕРИП); платежные терминалы (ПСТС); платежи в ЕРИП в пользу Альфа-Банка (пополнение счетов, погашение кредитов). Возможны кратковременные задержки в доставке сообщений в системе SMS-оповещения; для юридических лиц: «Альфа-Клиент», «Альфа-Клиент Online», «Альфа-Бизнес Мобайл», «Альфа-Бизнес Онлайн», «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0», «Альфа-выручка».