БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ ДАБРАБЫТ МОЖНО ОФОРМИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТОЧКИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

14:36 22.05.2019 В ОАО «Банк Дабрабыт» появилась возможность оформления международные корпоративные дебетовые банковские платежные карточки в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, использование корпоративных карточек позволит упростить процесс оплаты и учета командировочных, хозяйственных, представительских и других расходов компании. Ознакомиться с типами корпоративных карточек, тарифами и порядком оформления можно здесь.