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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ДАБРАБЫТ МОЖНО ОФОРМИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТОЧКИ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
14:36 22.05.2019
В ОАО «Банк Дабрабыт» появилась возможность оформления международные корпоративные дебетовые банковские платежные карточки в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, использование корпоративных карточек позволит упростить процесс оплаты и учета командировочных, хозяйственных, представительских и других расходов компании.
Ознакомиться с типами корпоративных карточек, тарифами и порядком оформления можно здесь.
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