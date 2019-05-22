ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ПОВЫСИЛИСЬ
12:36 22.05.2019

ОАО «Белинвестбанк» с 22 мая повышает процентные ставки по вкладам «Личный выбор» и «Наша поддержка» в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки по безотзывному вкладу «Личный выбор» варьируются в зависимости от срока размещения средств.

Например, при оформлении самого «короткого» депозита в линейке вкладов сроком на 35 дней ставка составит 9,3% годовых. При размещении средств на 3 и 9 месяцев процентная ставка составит 9,5% и 10,5% соответственно. Максимально возможную ставку можно получить, разместив вклад сроком на 13 и 18 месяцев, а также 2 и 3 года. В этом случае она составит 12,7% годовых.

Сумма первоначального взноса во вклад – 50 рублей. Проценты по депозиту «Личный выбор» могут капитализироваться, то есть присоединяться к сумме вклада.

По безотзывному вкладу «Наша поддержка» ставки также увеличились. Теперь разместить свои средства в безотзывный депозит сроком на 2 года можно со ставкой 12,2% годовых.

Если клиент является держателем «Пенсионной карты» и активно ею рассчитывается, то ставка по вкладу составит 12,7%.

Сумма первоначального взноса во вклад «Наша поддержка» – 10 рублей. Проценты по депозиту начисляются каждый месяц.

Владельцы вклада «Наша поддержка» могут получать информацию о приходных и расходных операциях, начислении процентов, а также об иных операциях, связанных с использованием депозита в рамках услуги «SMS-оповещение по вкладам (депозитам)», со скидкой 50%.

Размеры процентных ставок по вкладам устанавливаются по вновь заключаемым с физическими лицами договорам.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2019
валюта курс
EUR 2.3142
USD 2.0759
RUB 3.2154
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3160 +0.0018
USD 2.0757 -0.0002
RUB 3.2234 +0.008
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3150 2.3180
USD 2.0750 2.0770
RUB 3.2210 3.2250
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1180
EUR/RUB 71.5000 71.9800
USD/RUB 64.2000 64.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте