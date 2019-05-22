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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ПОВЫСИЛИСЬ
12:36 22.05.2019
ОАО «Белинвестбанк» с 22 мая повышает процентные ставки по вкладам «Личный выбор» и «Наша поддержка» в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки по безотзывному вкладу «Личный выбор» варьируются в зависимости от срока размещения средств.
Например, при оформлении самого «короткого» депозита в линейке вкладов сроком на 35 дней ставка составит 9,3% годовых. При размещении средств на 3 и 9 месяцев процентная ставка составит 9,5% и 10,5% соответственно. Максимально возможную ставку можно получить, разместив вклад сроком на 13 и 18 месяцев, а также 2 и 3 года. В этом случае она составит 12,7% годовых.
Сумма первоначального взноса во вклад – 50 рублей. Проценты по депозиту «Личный выбор» могут капитализироваться, то есть присоединяться к сумме вклада.
По безотзывному вкладу «Наша поддержка» ставки также увеличились. Теперь разместить свои средства в безотзывный депозит сроком на 2 года можно со ставкой 12,2% годовых.
Если клиент является держателем «Пенсионной карты» и активно ею рассчитывается, то ставка по вкладу составит 12,7%.
Сумма первоначального взноса во вклад «Наша поддержка» – 10 рублей. Проценты по депозиту начисляются каждый месяц.
Владельцы вклада «Наша поддержка» могут получать информацию о приходных и расходных операциях, начислении процентов, а также об иных операциях, связанных с использованием депозита в рамках услуги «SMS-оповещение по вкладам (депозитам)», со скидкой 50%.
Размеры процентных ставок по вкладам устанавливаются по вновь заключаемым с физическими лицами договорам.
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