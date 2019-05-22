ОАО «Белинвестбанк» с 22 мая повышает процентные ставки по вкладам «Личный выбор» и «Наша поддержка» в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки по безотзывному вкладу «Личный выбор» варьируются в зависимости от срока размещения средств.

Например, при оформлении самого «короткого» депозита в линейке вкладов сроком на 35 дней ставка составит 9,3% годовых. При размещении средств на 3 и 9 месяцев процентная ставка составит 9,5% и 10,5% соответственно. Максимально возможную ставку можно получить, разместив вклад сроком на 13 и 18 месяцев, а также 2 и 3 года. В этом случае она составит 12,7% годовых.

Сумма первоначального взноса во вклад – 50 рублей. Проценты по депозиту «Личный выбор» могут капитализироваться, то есть присоединяться к сумме вклада.

По безотзывному вкладу «Наша поддержка» ставки также увеличились. Теперь разместить свои средства в безотзывный депозит сроком на 2 года можно со ставкой 12,2% годовых.

Если клиент является держателем «Пенсионной карты» и активно ею рассчитывается, то ставка по вкладу составит 12,7%.

Сумма первоначального взноса во вклад «Наша поддержка» – 10 рублей. Проценты по депозиту начисляются каждый месяц.

Владельцы вклада «Наша поддержка» могут получать информацию о приходных и расходных операциях, начислении процентов, а также об иных операциях, связанных с использованием депозита в рамках услуги «SMS-оповещение по вкладам (депозитам)», со скидкой 50%.

Размеры процентных ставок по вкладам устанавливаются по вновь заключаемым с физическими лицами договорам.