ОАО «Банк развития Республики Беларусь» приобретет собственные акции у акционеров с целью их последующей безвозмездной передачи государству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, планируется приобрести 17550 простых (обыкновенных) акций по номинальной стоимости 10 рублей за 1 акцию. Покупаться они будут по безналу в течение 14 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи акций.

Дата начала и окончания срока представления акционерами предложений о продаже акций – с 21 мая по 20 июня.

Дата начала и окончания покупки акций (заключения договора купли-продажи акций) – с 21 июня по 17 июля.