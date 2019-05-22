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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ ВЫКУПИТ СВОИ АКЦИИ И ПЕРЕДАСТ ГОСУДАРСТВУ
10:46 22.05.2019
ОАО «Банк развития Республики Беларусь» приобретет собственные акции у акционеров с целью их последующей безвозмездной передачи государству.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, планируется приобрести 17550 простых (обыкновенных) акций по номинальной стоимости 10 рублей за 1 акцию. Покупаться они будут по безналу в течение 14 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи акций.
Дата начала и окончания срока представления акционерами предложений о продаже акций – с 21 мая по 20 июня.
Дата начала и окончания покупки акций (заключения договора купли-продажи акций) – с 21 июня по 17 июля.
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