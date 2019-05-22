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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ ОТЧЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА ЗА 2018 ГОД
09:35 22.05.2019

Александр Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2018 год. Соответствующий указ № 194 он подписал 21 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, по результатам деятельности Национального банка в 2018 году достигнута основная цель денежно-кредитной политики по ограничению инфляции, измеряемой индексом потребительских цен. Она составила 5,6% (декабрь 2018 года к декабрю 2017-го) при прогнозном параметре не более 6%.

При этом обеспечены поддержание макроэкономической и финансовой устойчивости, безопасное и эффективное функционирование банковского сектора, сохранение высокой доходности сбережений в национальной валюте, а также доступность кредитов в белорусских рублях.
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