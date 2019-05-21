БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРЛИЦ И ИП

11:27 21.05.2019 ОАО «БНБ-Банк» с 20 мая внесло изменения в Правила обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснулись Раздела I «Основные условия» статьи 9 п. 9.5 изложен в следующей редакции: «9.5. До сведения Клиента доведено, что у Банка имеется выданная Национальным банком Республики Беларусь лицензия на осуществление банковской деятельности № 10 от 11.05.2019.»