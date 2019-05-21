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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ВВОДИТ НОВУЮ СТАВКУ ПЛАТ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
10:14 21.05.2019
ЗАО «РРБ-Банк» с 27 мая вводит новую ставку плат для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за выдачу наличных денег в иностранной валюте (долларах США) держателям карточек банков-нерезидентов в банкоматах РРБ-Банка плата составит 2% от суммы операции.
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