БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ВВОДИТ НОВУЮ СТАВКУ ПЛАТ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

10:14 21.05.2019 ЗАО «РРБ-Банк» с 27 мая вводит новую ставку плат для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, за выдачу наличных денег в иностранной валюте (долларах США) держателям карточек банков-нерезидентов в банкоматах РРБ-Банка плата составит 2% от суммы операции.