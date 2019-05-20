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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА БЕЛАРУСБАНКА С ООО «ЕВРОТОРГ» ПРЕКРАЩАЕТСЯ С 20 МАЯ
17:20 20.05.2019

Дисконтная программа «Е-плюс» ООО «Евроторг» для держателей карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» прекращает действие с 20 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, совместный проект компании «Евроторг» и Беларусбанка действовал с сентября 2014 года. Для регистрации в программе клиентам достаточно было обратиться в любое учреждение банка, заполнив анкету и заявление об участии.

В рамках данного проекта держателям дебетовых платежных карточек банка предоставлялась возможность при безналичных расчетах за товары в сети магазинов «Евроопт» получать скидки на условиях дисконтной программы «Е-плюс».
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