Дисконтная программа «Е-плюс» ООО «Евроторг» для держателей карточек ОАО «АСБ Беларусбанк» прекращает действие с 20 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, совместный проект компании «Евроторг» и Беларусбанка действовал с сентября 2014 года. Для регистрации в программе клиентам достаточно было обратиться в любое учреждение банка, заполнив анкету и заявление об участии.

В рамках данного проекта держателям дебетовых платежных карточек банка предоставлялась возможность при безналичных расчетах за товары в сети магазинов «Евроопт» получать скидки на условиях дисконтной программы «Е-плюс».