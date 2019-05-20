Новым председателем правления ЗАО «МТБанк» назначен Дмитрий Шидлович, ранее занимавший пост финансового директора банка. Данное решение было принято на собрании Наблюдательного совета МТБанка. Александр Титов, исполнявший обязанности главы банка с 6 декабря 2018 года по 20 мая 2019 года, остается руководителем Блока по работе со значимыми клиентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, к работе в новой должности Д. Шидлович приступает с 20 мая.

Новый руководитель ЗАО «МТБанк» с отличием окончил факультет международных отношений Белорусского государственного университета по специальности «Мировая экономика». В МТБанк Д. Шидлович пришел в 2012 году на позицию финансового директора, которую занимал на протяжении 7 лет. С 2014 года входит в состав правления банка.

В должности финансового директора Д. Шидлович курировал казначейство, направление корреспондентских отношений, вопросы финансового планирования, анализа и прогнозирования, подготовку финансовой, управленческой и пруденциальной отчетности, функцию финансового контроля, координировал разработку бюджета и стратегии банка, возглавлял работу с международными финансовыми институтами.

Предыдущий руководитель МТБанка Андрей Жишкевич 4 декабря прошлого года указом президента был назначен на должность председателя правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь».