ОАО «АСБ Беларусбанк» и РУП «Белпочта» завершили реализацию масштабного партнерского проекта, старт которому был дан в январе этого года. Совместная инициатива по предоставлению банковских услуг в отделениях почтовой связи жителям сельской местности нацелена на расширение географии предоставления услуг банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря проекту у населения появилась возможность оформления следующих продуктов и услуг Беларусбанка в отделениях почтовой связи:

договоров срочного банковского вклада в белорусских рублях на срок от 3-х месяцев до 5-ти лет;

договора текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской карточки и ее выдачи;

трех видов потребительских кредитов;

пополнения, снятия наличных и просмотр баланса по банковской платежной карточке.

Около 800 отделений почтовой связи РУП «Белпочта», расположенных в сельской местности по всей стране, готовы принять клиентов для совершения указанных банковских операций и оформления документов.

С момента реализации проекта в сельских отделениях «Белпочты» открыто более 500 вкладов на сумму порядка 1,7 млн руб., заключено более 20 договоров текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки.