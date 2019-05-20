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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В СЕЛЬСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ «БЕЛПОЧТЫ» МОЖНО ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ, ОФОРМИТЬ КАРТУ И ПОЛУЧИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ БЕЛАРУСБАНКА
14:20 20.05.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» и РУП «Белпочта» завершили реализацию масштабного партнерского проекта, старт которому был дан в январе этого года. Совместная инициатива по предоставлению банковских услуг в отделениях почтовой связи жителям сельской местности нацелена на расширение географии предоставления услуг банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря проекту у населения появилась возможность оформления следующих продуктов и услуг Беларусбанка в отделениях почтовой связи:
договоров срочного банковского вклада в белорусских рублях на срок от 3-х месяцев до 5-ти лет;
договора текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской карточки и ее выдачи;
трех видов потребительских кредитов;
пополнения, снятия наличных и просмотр баланса по банковской платежной карточке.
Около 800 отделений почтовой связи РУП «Белпочта», расположенных в сельской местности по всей стране, готовы принять клиентов для совершения указанных банковских операций и оформления документов.
С момента реализации проекта в сельских отделениях «Белпочты» открыто более 500 вкладов на сумму порядка 1,7 млн руб., заключено более 20 договоров текущего (расчетного) банковского счета с использованием банковской платежной карточки.
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