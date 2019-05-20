Национальный банк Беларуси с 20 мая ввел в обращение обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 белорусских рублей 2019 года выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, обновленные банкноты вводятся в рамках проводимых мероприятий по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот.

Защитный комплекс обновленных 5 и 10 рублей усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити.

В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 5 и 10 белорусских рублей, внесены следующие изменения: исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи; приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия; вместо «2009» указан год выпуска в обращение – «2019».

Изображения новых банкнот и подробная информация об их защитном комплексе размещены на официальном сайте Национального банка в разделе «Банкноты и монеты».

Ранее введенные в обращение банкноты образца 2009 года остаются законным платежным средством Беларуси.

Решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято правлением Национального банка в сентябре 2018 года.

В 2019 году введены в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 белорусских рублей, в 2020 году будут введены 20 и 50 белорусских рублей.

В настоящее время на территории Беларуси находятся в обращении 7 номиналов банкнот – 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 рублей и 8 номиналов монет – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 копеек, а также 1 и 2 рубля.

Потребность в заказе денежной наличности связана прежде всего с небольшими сроками службы банкнот мелких номиналов, закономерным увеличением количества ветхих банкнот и, соответственно, необходимостью их замены. Что касается монет, то монеты мелких номиналов, прежде всего 1 и 2 копейки, являются самыми востребованными и не возвращаются в кассы Национального банка. При этом их выдача из касс Национального банка постоянно растет.

Учитывая, что средний срок службы мелких и средних номиналов банкнот составляет от одного года до трех лет, Национальный банк на постоянной основе осуществляет заказ недостающих банкнот и монет, что является обычной практикой центральных (национальных) банков по выполнению функции обеспечения экономики наличными деньгами.

В мировой практике мелкие банкноты в большей степени используются как разменные, имеют непродолжительные сроки службы и поэтому требуют постоянной замены. Так, средний срок службы банкноты номиналом 5 евро составляет 13 месяцев, банкноты номиналом 1 доллар США – 22 месяца, банкноты номиналом 50 российских рублей – 8,3 месяца.

Дополнительное изготовление наличных денег не означает увеличение денежной массы, поскольку их выпуск в обращение приводит к переходу денег из безналичной формы в наличную, так как банки за полученные денежные знаки перечисляют Национальному банку их безналичный эквивалент.

Подделка денежных знаков преследуется по закону.