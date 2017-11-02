«Приорбанк» ОАО предлагает оформить международную платежную карточку «Бумеранг» Visa Gold Chip или MastеrCard Gold Chip PayPass с функцией Money-back за 27,5 рубля до 31 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по карточке «Бумеранг» клиенты получают мгновенный возврат 1% от суммы каждой покупки, проценты по остатку на счете, а также бесплатную страховку на время поездки за границу.

Оформить карточку «Бумеранг» можно в любом отделении Приорбанка или через Интернет-банк.