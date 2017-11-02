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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМИТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПЛАТЕЖНУЮ КАРТОЧКУ «БУМЕРАНГ» ЗА 27,5 РУБЛЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ
14:35 02.11.2017
«Приорбанк» ОАО предлагает оформить международную платежную карточку «Бумеранг» Visa Gold Chip или MastеrCard Gold Chip PayPass с функцией Money-back за 27,5 рубля до 31 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по карточке «Бумеранг» клиенты получают мгновенный возврат 1% от суммы каждой покупки, проценты по остатку на счете, а также бесплатную страховку на время поездки за границу.
Оформить карточку «Бумеранг» можно в любом отделении Приорбанка или через Интернет-банк.
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