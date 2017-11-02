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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
MASTERCARD GOLD ПО ЦЕНЕ MASTERCARD STANDARD МОЖНО ОФОРМИТЬ ВО ФРАНСАБАНКЕ ДО 30 НОЯБРЯ
12:57 02.11.2017
«Франсабанк» ОАО до 30 ноября предлагает оформить Mastercard GOLD по цене Mastercard STANDARD.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках акции выпуск/перевыпуск карточек MasterCard GOLD осуществляется по тарифам выпуска/перевыпуска карточек MasterCard STANDARD – 20 BYN/20 USD/15 EUR/700 RUB вместо 50 BYN/40 USD/30 EUR/1 700 RUB.
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