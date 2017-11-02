БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

MASTERCARD GOLD ПО ЦЕНЕ MASTERCARD STANDARD МОЖНО ОФОРМИТЬ ВО ФРАНСАБАНКЕ ДО 30 НОЯБРЯ

12:57 02.11.2017 «Франсабанк» ОАО до 30 ноября предлагает оформить Mastercard GOLD по цене Mastercard STANDARD. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках акции выпуск/перевыпуск карточек MasterCard GOLD осуществляется по тарифам выпуска/перевыпуска карточек MasterCard STANDARD – 20 BYN/20 USD/15 EUR/700 RUB вместо 50 BYN/40 USD/30 EUR/1 700 RUB.