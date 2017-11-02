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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВКЛАДЫ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ СТАВКАМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ В ПРИОРБАНКЕ
11:44 02.11.2017
«Приорбанк» ОАО предлагает вклады в белорусских рублях по специальным ставкам, действующим с 1 ноября 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по электронному депозиту «Выше.net» на срок 3 и 18 месяцев – 10% годовых; по депозиту с фиксированной ставкой «Пять звезд: Скала (безотзывный)» на срок 3 и 18 месяцев – 10,25% годовых.
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