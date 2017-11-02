БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВКЛАДЫ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ СТАВКАМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ В ПРИОРБАНКЕ

11:44 02.11.2017 «Приорбанк» ОАО предлагает вклады в белорусских рублях по специальным ставкам, действующим с 1 ноября 2017 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по электронному депозиту «Выше.net» на срок 3 и 18 месяцев – 10% годовых; по депозиту с фиксированной ставкой «Пять звезд: Скала (безотзывный)» на срок 3 и 18 месяцев – 10,25% годовых.