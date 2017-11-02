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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ВЫДАЕТ КРЕДИТЫ ДО 5000 РУБЛЕЙ БЕЗ СПРАВКИ О ДОХОДАХ
10:50 02.11.2017
ЗАО «Идея Банк» с 1 ноября выдает физическим лицам кредиты до 5000 рублей без предоставления справки о доходах, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.
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