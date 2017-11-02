БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ВЫДАЕТ КРЕДИТЫ ДО 5000 РУБЛЕЙ БЕЗ СПРАВКИ О ДОХОДАХ

10:50 02.11.2017 ЗАО «Идея Банк» с 1 ноября выдает физическим лицам кредиты до 5000 рублей без предоставления справки о доходах, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.