ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ООО «АСБ Лизинг» подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, ООО «АСБ Лизинг» - универсальная лизинговая компания, предоставляющая своим клиентам услуги финансового лизинга, международного лизинга и лизинга для физических лиц.

В начале 2017 года с целью расширения круга потенциальных участников программы поддержки малого и среднего бизнеса постановлением Совета министров №91 введен дополнительный механизм оказания поддержки через приобретение Банком развития облигаций лизинговых компаний с последующим направлением денежных средств от размещения облигаций на финансирование мероприятий, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг) субъектам МСП.

Таким образом, малый бизнес теперь имеет возможность получить финансирование не только напрямую в банках, но и через лизинговые организации Беларуси, в частности через ООО «АСБ Лизинг».