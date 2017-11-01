|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.11.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) С 3 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
18:00 01.11.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 3 ноября изменяет размер процентных ставок по вновь принимаемым вкладам физических лиц в российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки устанавливаются:
по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Окно возможностей» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 3 года в размерах 4%, 4,5%, 5%, 4,5% годовых соответственно;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Окно возможностей» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 3 года в размерах 5%, 5,5%, 6%, 5,5% годовых соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.11.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2017
Курсы в банках
на 01.11.2017
Конвертация в банках
на 01.11.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте