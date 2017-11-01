БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) С 3 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

18:00 01.11.2017 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 3 ноября изменяет размер процентных ставок по вновь принимаемым вкладам физических лиц в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки устанавливаются: по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Окно возможностей» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 3 года в размерах 4%, 4,5%, 5%, 4,5% годовых соответственно; по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Окно возможностей» на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней, 3 года в размерах 5%, 5,5%, 6%, 5,5% годовых соответственно.