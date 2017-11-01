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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БТА БАНК РАСШИРЯЕТ СПЕКТР УСЛУГ ПРЕМИУМ-КЛАССА
17:44 01.11.2017

ЗАО «БТА Банк» расширяет спектр услуг премиум-класса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 ноября клиенты банка могут оформить карту Visa Platinum.

БТА Банк предлагает эксклюзивные преимущества пользования платиновой картой:

бесплатный пакет добровольного медицинского страхования (срок – 1 год). Страховая сумма – 1500 руб. Благодаря этой страховке клиент сможет получить амбулаторно-поликлиническую помощь в негосударственных организациях здравоохранения и любых государственных учреждениях здравоохранения;

бесплатный пакет «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу» (включены экстремальные виды спорта). Страховая сумма – 50000 долларов. Время пребывания за границей – до 365(366) дней. Страховка распространяется на все страны мира;

бесплатный пакет добровольного страхования задержки или отмены авиарейса (срок – 1 год). Страховка включает в себя расходы, понесенные вследствие задержки и отмены регулярного авиарейса, на котором должен лететь страхователь;

бесплатный пакет добровольного страхования багажа (срок – 1 год). Страховка включает в себя утрату, недостачу или повреждение багажа, а также задержку выдачи багажа;

специальные предложения по кредитам для держателей карты Visa Platinum;

скидка на оформление кредитов («Легкий» и «Заложи любимую») в размере 0,5% от стандартной ставки;

бесплатное подключение и обслуживание в системе BTA.BY (интернет-банкинг и мобильное приложение);

бесплатное подключение и обслуживание SMS-оповещения (информация о зачислении денежных средств на счет, расходных операциях).

Счета, по желанию клиента, открываются: в белорусских рублях; в долларах США; в евро.

Также для держателей премиальных кредитных карт Visa Platinum доступно:

программа «Мир привилегий Visa». При расчете карточкой Visa Platinum клиент получает подарки, скидки и повышенный класс обслуживания более чем в 20000 торговых предприятиях, а также множество партнеров в Беларуси. Для удобства поиска партнеров, можно скачать мобильное приложение для смартфонов «Visa. Мои Привилегии» (iOS, Android), где можно найти ближайшие места скидок в магазинах и ресторанах и многое другое, исходя из предпочтений пользователя. Мобильное приложение поддерживает геолокацию, подсказывая, какие предложения находятся поблизости;

защита покупок и расширенная гарантия. Оплачивая покупки картой Visa Platinum, можно воспользоваться страхованием от потери, кражи и повреждения приобретенных по карте товаров. Кроме того, на ряд покупок, оплаченных картой Visa Platinum, распространяется расширенная гарантия (до 24 месяцев со дня покупки товара);

медицинская и юридическая поддержка – медицинская консультация по телефону; наблюдение за состоянием пациентов, находящихся в больнице; срочная доставка лекарств/ оборудования; предоставление врача; гарантия оплаты депозита при госпитализации; организация срочной медицинской эвакуации; переводчик и многое другое;

Глобальная система помощи клиента (GCAS) – экстренная помощь при утере или краже карты; экстренная замена карты; экстренная выдача наличных.
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