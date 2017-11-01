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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО БАНКА INSYNC.BY И ИНТЕРНЕТ-БАНКА АЛЬФА-КЛИК МОГУТ СОВЕРШАТЬ ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ КРУГЛОСУТОЧНО
17:16 01.11.2017
Пользователи мобильного банка INSYNC.BY и интернет-банка Альфа-Клик ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) могут совершать популярные платежи круглосуточно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в режиме 24/7 стали доступны: переводы между своими счетами; обмен валют; перевод другому клиенту; пополнение депозита; перевод в пользу погашения кредита (сама операция погашения будет только в следующем дне); переводы в «Альфа-Мире» как в Альфа-Банк (Россия) из Альфа-Банка (Беларусь), так и обратно.
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