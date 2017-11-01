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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 НОЯБРЯ БНБ-БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ «ОРАНЖЕВАЯ МЕЧТА» И ОВЕРДРАФТУ К ЗАРПЛАТНОЙ КАРТОЧКЕ
16:33 01.11.2017
ОАО «БНБ-Банк» с 1 ноября изменяет ставки по кредиту «Оранжевая мечта» и овердрафту к зарплатной карточке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит «Оранжевая мечта» предназначен для:
рефинансирования кредитов других белорусских банков под 13,9% годовых;
получения денежных средств на банковскую карточку до 1 000 рублей без поручительства и залога под 16,9% годовых;
получения денежных средств на банковскую карточку на любую сумму под 14,9% годовых при предоставлении залога и поручительства;
оплаты товаров, работ или услуг путем перечисления денежных средств в организации под 16,9% годовых. Если клиент работает в фармацевтической, финансовой (кроме лизинговых компаний) отрасли, а также в сфере информационных технологий – 14,9% годовых.
Ставка по овердрафту к зарплатной карточке составит 13,9% в год с 1 ноября текущего года.
Оформить кредит «Оранжевая мечта» или открыть овердрафт к зарплатной карточке можно в любом отделении Белорусского народного банка в Минске и во всех областных центрах Беларуси.
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