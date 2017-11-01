БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК МОСКВА-МИНСК ОБНОВИЛ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОПВЗНОСА НА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ

15:54 01.11.2017 ОАО «Банк Москва-Минск» с 1 ноября обновило минимальный размер дополнительного взноса на вклады физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по всем вновь заключаемым, а также ранее заключенным, вкладам, текущим счетам, в том числе при использовании карточки минимальный размер дополнительного взноса на вклад/счет установлен без ограничений.