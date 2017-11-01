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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК МОСКВА-МИНСК ОБНОВИЛ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДОПВЗНОСА НА ВКЛАДЫ ФИЗЛИЦ
15:54 01.11.2017
ОАО «Банк Москва-Минск» с 1 ноября обновило минимальный размер дополнительного взноса на вклады физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по всем вновь заключаемым, а также ранее заключенным, вкладам, текущим счетам, в том числе при использовании карточки минимальный размер дополнительного взноса на вклад/счет установлен без ограничений.
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