БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПО КАРТОЧКАМ БЕЛАГРОПРОМБАНКА В БАНКОМАТАХ ПРИОРБАНКА С 1 НОЯБРЯ ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЯ

15:33 01.11.2017 По карточкам ОАО «Белагропромбанк» в банкоматах «Приорбанк» ОАО по операциям снятия наличных с 1 ноября взимается комиссионное вознаграждение, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка.