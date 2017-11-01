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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПО КАРТОЧКАМ БЕЛАГРОПРОМБАНКА В БАНКОМАТАХ ПРИОРБАНКА С 1 НОЯБРЯ ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЯ
15:33 01.11.2017
По карточкам ОАО «Белагропромбанк» в банкоматах «Приорбанк» ОАО по операциям снятия наличных с 1 ноября взимается комиссионное вознаграждение, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка.
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