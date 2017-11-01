ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.11.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПО КАРТОЧКАМ БЕЛАГРОПРОМБАНКА В БАНКОМАТАХ ПРИОРБАНКА С 1 НОЯБРЯ ВЗИМАЕТСЯ КОМИССИЯ
15:33 01.11.2017

По карточкам ОАО «Белагропромбанк» в банкоматах «Приорбанк» ОАО по операциям снятия наличных с 1 ноября взимается комиссионное вознаграждение, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.11.2017
валюта курс
EUR 2.2988
USD 1.9760
RUB 3.3961
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2988 +0.0018
USD 1.9760 +0.0019
RUB 3.3961 -0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2980 2.3040
USD 1.9760 1.9780
RUB 3.3920 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 01.11.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1610 1.1660
EUR/RUB 67.5000 68.0500
USD/RUB 58.0500 58.2988
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте