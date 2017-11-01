БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ ПРИОРБАНКА БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ 2 НОЯБРЯ

13:37 01.11.2017 «Приорбанк» ОАО проведет технологические работы 2 ноября с 0.30 до 2.30. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в это время будут недоступны USSD-запросы, приложение «Экспресс-баланс», а также платежи, осуществляемые посредством системы дистанционного банковского обслуживания (Мобильного и Интернет-Банка, Apple Watch, USSD-Банка, SMS-Банка).