БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ ООО «ПРОФИТЗЕРНОМАРКЕТ» 1-ГО ВЫПУСКА

12:56 01.11.2017 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 ноября начало прием поручений от физических и юридических лиц на покупку облигаций ООО «ПрофитЗерноМаркет» 1-го выпуска. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем эмиссии облигаций составляет 1 млн долларов США, срок обращения – 5 лет (с офертами на досрочный выкуп 1 раз в год). Процентная ставка по облигациям фиксированная и равна 7% годовых. Облигации обеспечены поручительством ООО «РУСАВТОПРОМ». ОАО «АСБ Беларусбанк» осуществляет брокерское обслуживание клиентов по приобретению облигаций ООО «ПрофитЗерноМаркет» без комиссий. ООО «ПрофитЗерноМаркет» – компания, работающая в сфере оптовой торговли кормами и зерновыми. Партнерами компании являются предприятия комбикормовой, птицеводческой, мясо-молочной промышленности.