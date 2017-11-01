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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК НАЧАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ ООО «ПРОФИТЗЕРНОМАРКЕТ» 1-ГО ВЫПУСКА
12:56 01.11.2017
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 ноября начало прием поручений от физических и юридических лиц на покупку облигаций ООО «ПрофитЗерноМаркет» 1-го выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем эмиссии облигаций составляет 1 млн долларов США, срок обращения – 5 лет (с офертами на досрочный выкуп 1 раз в год). Процентная ставка по облигациям фиксированная и равна 7% годовых. Облигации обеспечены поручительством ООО «РУСАВТОПРОМ».
ОАО «АСБ Беларусбанк» осуществляет брокерское обслуживание клиентов по приобретению облигаций ООО «ПрофитЗерноМаркет» без комиссий.
ООО «ПрофитЗерноМаркет» – компания, работающая в сфере оптовой торговли кормами и зерновыми. Партнерами компании являются предприятия комбикормовой, птицеводческой, мясо-молочной промышленности.
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