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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ С 10 НОЯБРЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ
12:33 01.11.2017
ОАО «Белинвестбанк» с 10 ноября изменяет условия проведения валютно-обменных операций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиентам будет предоставлена возможность при направлении в банк заявки на покупку иностранной валюты не направлять платежное поручение для перечисления на счет банка белорусских рублей.
Для этого необходимо будет проставлять соответствующую отметку в заявке, которая будет являться разрешением банку производить списание необходимой суммы белорусских рублей платежным ордером со счета клиента.
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