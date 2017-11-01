ОАО «Белинвестбанк» с 10 ноября изменяет условия проведения валютно-обменных операций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиентам будет предоставлена возможность при направлении в банк заявки на покупку иностранной валюты не направлять платежное поручение для перечисления на счет банка белорусских рублей.

Для этого необходимо будет проставлять соответствующую отметку в заявке, которая будет являться разрешением банку производить списание необходимой суммы белорусских рублей платежным ордером со счета клиента.