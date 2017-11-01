ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) представило банкомат с технологией cash-recycling (замкнутого оборота наличных), с расширенным перечнем услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это устройство позволяет совершать базовые операции по приему и выдаче наличных денег, используя ранее внесенные клиентами купюры. Кроме операций по выдаче наличных и приему безналичных платежей с помощью банковских карт банкомат позволяет:

покупать у клиентов наличные доллары США, евро и российские рубли с расчетом наличными и возможностью направления сдачи в качестве платежа безналичными белорусскими рублями;

проводить конверсию валют (евро и российские рубли в доллары США);

принимать платежи наличными деньгами от физических лиц;

принимать торговую выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Внедрение устройств самообслуживания нового поколения в банках является закономерным шагом в сторону обеспечения клиентов максимально широким перечнем услуг в удобной, в первую очередь, для них форме. Сегодня недостаточно просто оказать услугу – она должна быть оказана максимально качественно, быстро и дешево. Внедрение подобных recycling-технологий позволяет банку не только сохранять свою эффективность и конкурентоспособность, но и экономить и изыскивать резервы на снижение стоимости услуг для клиентов. Например, при сдаче выручки через банкомат действует более выгодный тариф по сравнению с кассой», - отметил начальник управления развития сети ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) Игорь Евдаков.

Внесение выручки в устройства самообслуживания банка (инфокиоски и банкомат) осуществляется простым и удобным способом, путем ввода УНП предприятия или индивидуального предпринимателя, без использования каких-либо специальных карт, чипов и кодов. Клиенты банка имеют возможность подключить услугу online, достаточно лишь отправить заявление любым удобным для клиента способом в банк.