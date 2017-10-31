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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК РАСШИРЯЕТ СЕТЬ ПРОДАЖ МОБИЛЬНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
17:44 31.10.2017

ЗАО «МТБанк» упрощает процесс приобретения мобильных терминалов для осуществления безналичных платежей в рамках проекта «Мобильная касса» от Velcom.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, мобильный эквайринг ориентирован на средний и малый бизнес: курьерские службы, такси, услуги на дому, интернет-магазины, страховые компании. Преимущество мобильных mPOS терминалов МТБанка – компактность и невысокая цена по сравнению с автономным терминальным оборудованием. Мобильный эквайринг поддерживает ввод PIN-кода банковской карты и обеспечивает полную безопасность безналичных платежей.

mPOS-терминалы МТБанка подключаются к смартфонам и планшетам с помощью Bluetooth и совместимы с устройствами на базе операционной системы Android 4.0 и выше. Для выполнения платежных операций необходимо установить бесплатное приложение MTBank.mPOS из Google Play. С помощью mPOS-терминалов можно принимать платежи за товары и услуги по картам «Белкарт», Visa International и MasterCard Worldwide.

Подключиться к мобильному эквайрингу и приобрести mPOS-терминал МТБанка можно в 32 городах Беларуси – услуга доступна в 86 фирменных центрах Velcom. Для заключения договора и активации терминала не придется посещать банк – необходимый для этого пакет документов примет и передаст в банк мобильный оператор Velcom. После заключения договора МТБанк сообщит логины и пароли для входа в мобильное приложение и личный кабинет, а также дополнительно проинформирует об активации терминала.

Двойная выгода для клиентов, которые заключают договор эквайринга и приобретают мобильные терминалы в офисах Velcom: МТБанк предлагает специальный тарифный план эквайринга «mPOS Партнер» с бесплатным подключением, а мобильный оператор, в свою очередь, предоставляет скидки на приобретение мобильного терминала при обязательном обслуживании на тарифных планах «Корпоративный unlim 3G» или «Большие планы». В зависимости от условий приобретения стоимость мобильного терминала составит от 267,92 руб.
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