БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

16:33 31.10.2017 ЗАО «Идея Банк» с 1 декабря изменяет размер процентных ставок по действующим договорам вкладов физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по срочным вкладам (депозитам) физических лиц в иностранной валюте, по которым размер процентной ставки выше, чем 3% годовых: «Валютный 24 плюс», оформленные с 01.11.2016 по 09.11.2016; «Валютный особенный 24 плюс», оформленные с 01.11.2016 по 09.11.2016; «Валютный особенный плюс с капитализацией», оформленные через СДБО на 24 месяца 05.11.2016; процентная ставка устанавливается в размере 2,25% годовых.