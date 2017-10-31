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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
16:33 31.10.2017
ЗАО «Идея Банк» с 1 декабря изменяет размер процентных ставок по действующим договорам вкладов физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по срочным вкладам (депозитам) физических лиц в иностранной валюте, по которым размер процентной ставки выше, чем 3% годовых: «Валютный 24 плюс», оформленные с 01.11.2016 по 09.11.2016; «Валютный особенный 24 плюс», оформленные с 01.11.2016 по 09.11.2016; «Валютный особенный плюс с капитализацией», оформленные через СДБО на 24 месяца 05.11.2016; процентная ставка устанавливается в размере 2,25% годовых.
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