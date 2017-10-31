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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) 20 НОЯБРЯ ЗАКРОЕТ НЕКОТОРЫЕ «СПЯЩИЕ» СЧЕТА КЛИЕНТОВ – ЮРЛИЦ И ИП
15:57 31.10.2017

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) 20 ноября закроет некоторые «спящие» счета клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, будут закрыты банковские счета, которые удовлетворяют одному из следующих критериев на момент закрытия:

отсутствие денежных средств на банковском счёте в течение шести месяцев с момента последнего перечисления денежных средств с него на основании платежной инструкции клиента;

отсутствие в течение шести месяцев операций по банковскому счёту при условии, что остаток денежных средств на банковском счёте на момент закрытия составляет одну базовую величину, установленную законодательством (в эквиваленте по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте), и менее.

Возможность закрытия банком счетов в указанных случаях предусмотрена статьёй 206 Банковского кодекса и заключенными с клиентами договорами банковского счёта (пункт 2 статьи 11 Условий открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
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