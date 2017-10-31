БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

11:34 31.10.2017 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 1 ноября изменяет размер процентных ставок по вновь принимаемым вкладам физических лиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь принимаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Окно возможностей» в белорусских рублях на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней ставки устанавливаются в размере 10,4%, 11%, 11,5% годовых соответственно.