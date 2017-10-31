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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
11:34 31.10.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 1 ноября изменяет размер процентных ставок по вновь принимаемым вкладам физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь принимаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Окно возможностей» в белорусских рублях на срок 95 дней, 190 дней, 395 дней ставки устанавливаются в размере 10,4%, 11%, 11,5% годовых соответственно.
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