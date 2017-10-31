Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» состоится 13 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания внесение изменений и дополнений в Положение о формировании и использовании прибыли и фондов ОАО «Банк БелВЭБ».