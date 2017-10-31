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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ СОСТОИТСЯ 13 НОЯБРЯ
10:06 31.10.2017
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» состоится 13 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания внесение изменений и дополнений в Положение о формировании и использовании прибыли и фондов ОАО «Банк БелВЭБ».
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