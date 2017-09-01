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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ВВОДИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В СИСТЕМЕ BLIZKO
17:19 01.09.2017
ОАО «АСБ Беларусбанк» вводит дополнительное вознаграждение при отправлении и выплате денежных переводов в системе BLIZKO.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 сентября при отправлении и выплате денежных переводов в системе BLIZKO через кассы подразделений Беларусбанка дополнительно взимается вознаграждение в размере 2 руб. При отправлении переводов в системе BLIZKO через инфокиоски ОАО «АСБ Беларусбанк» дополнительное вознаграждение с клиента не взимается.
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