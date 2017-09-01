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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК УВЕЛИЧИВАЕТ СРОКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:57 01.09.2017
ЗАО «Идея Банк» с 1 сентября увеличивает сроки по кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредитам «Консолидация» и «Простой консолидация» срок составит 1-48 месяцев (ранее 1-36 месяцев).
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