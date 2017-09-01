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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТУ «НЕВЕРОЯТНЫЙ»
16:11 01.09.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) приостанавливает с 1 сентября прием заявок по потребительскому кредиту «Невероятный», сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.
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