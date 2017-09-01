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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМИТЬ ДЕТСКИЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТЫ БЕСПЛАТНО
15:47 01.09.2017
ЗАО «РРБ-Банк» с 1 по 16 сентября предлагает любому желающему в возрасте от 6 до 18 лет оформить в отделениях банка международную платёжную карточку Visa Classic Детская бесплатно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, детям с 6 до 14 лет платёжная карта оформляется как дополнительная карточка к основной карточке родителей/опекунов, а подростки с 14 до 18 лет, у которых уже есть свой паспорт, могут оформить ее себе самостоятельно.
Платёжной карточкой Visa Classic Детская можно расплачиваться в школьных столовых/буфетах, кинотеатрах, кафе и в любом месте, где принимают карточки, причем не только в Беларуси, но и за ее пределами.
Рассчитываться картой можно также и в сети Интернет.
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