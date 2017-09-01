ЗАО «Идея Банк» с 1 октября изменяет процентные ставки по действующим договорам вкладов для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка устанавливается в размере 1,5% годовых по следующим срочным вкладам (депозитам) физических лиц в иностранной валюте, по которым размер процентной ставки выше, чем 1,5% годовых:

«Валютный 12 плюс», оформленные с 02.03.2017 по 06.03.2017;

«Валютный особенный 12 плюс», оформленные с 07.03.2017 по 10.03.2017;

«Валютный 24 плюс», оформленные с 05.09.2016 по 30.09.2016 и с 02.03.2017 по 09.03.2017;

«Валютный особенный 24 плюс», оформленные с 01.09.2016 по 30.09.2016 и с 01.03.2017 по 27.03.2017;

«Валютный особенный плюс», оформленные через СДБО на 12 месяцев 16.03.2017;

«Валютный особенный плюс», оформленные через СДБО на 24 месяца 06.09.2016;

«Валютный особенный плюс с капитализацией», оформленные через СДБО на 24 месяца с 01.09.2016 по 27.09.2016 и с 07.03.2017 по 30.03.2017.